يوفنتوس يمدد تعاقد يلديز ويمنحه القميص رقم 10

الجمعة، 16 أغسطس 2024 - 20:29

كتب : FilGoal

كينيان يلديز - يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس تجديد تعاقد التركي كينان يلديز حتى 2029، وحصوله على القميص رقم 10.

كينان يلديز

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

اللاعب التركي لفت الأنظار بشدة الموسم الماضي بقميص البيانكونيري.

وكان تعاقد يلديز ينتهي في 2027 ومدده لموسمين إضافيين.

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وفي الموسم الماضي أصبح من العناصر الأساسية للفريق الأول وخاض 32 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 1.

وسيرتدي يلديز القميص رقم 10 في يوفنتوس خلفا لبول بوجبا وباولو ديبالا وكارلوس تيفيز وأليساندرو ديل بيرو وروبرتو باجيو وميشيل بلاتيني.

وسبق أن تألق بقميص شباب يوفنتوس وسجل 12 هدفا وصنع 7 في 31 مباراة.

وانضم يلديز المولود في ألمانيا لأب تركي وأم ألمانية ليوفنتوس في صيف 2022 قادما من فريق شباب بايرن ميونيخ.

وفضل اللاعب تمثيل بلاده الأم تركيا وشارك في 12 مباراة دولية بقميص وتواجد في يورو 2024 وودع من ربع النهائي ضد هولندا.

ويستهل يوفنتوس موسمه الجديد تحت قيادة تياجو موتا بمواجهة كومو الصاعد حديثا والذي يقوده سيسك فابريجاس.

كينيان يلديز يوفنتوس الدوري الإيطالي
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