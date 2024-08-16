التشكيل - النبريص يقود هجوم الإسماعيلي.. وكناريا في وسط سموحة

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لـ الإسماعيلي تشكيل فريقه ضد سموحة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

ويلعب جلال بثلاثي مكون من علي الملواني وخالد النبريص وعمرو السعيد.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كمال السيد

الدفاع: محمد إيهاب - عماد حمدي – حمادة صلاح – عبد الله حسني.

الوسط: محمد بيومي – عبد الرحمن كتكوت – عبد الرحمن الدح.

الهجوم: علي الملواني - خالد النبريص – عمرو السعيد.

وعلى الجانب الآخر أعلن أحمد سامي مدرب سموحة تشكيل فريقه.

وأتى على النحو التالي:

حراسة المرمى: حسين تيمور

خط الدفاع: طارق علاء – حسام هريدي – ميدو مصطفى – عبد الرحمن عامر

خط الوسط: حمدي علاء – أبو بكر ليادي – إسلام جابر -محمد متولي كناريا

خط الهجوم: فادي فريد – مصطفى البدري

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة وحسم البقاء في الدوري للموسم المقبل.

بينما يأتي سموحة في المركز السادس برصيد 51 نقطة.