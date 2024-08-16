مصدر من رابطة الأندية يوضح لـ في الجول حقيقة تسليم درع الدوري لـ الأهلي في العلمين

أوضح مصدر من رابطة الأندية حقيقة تسلم النادي الأهلي درع الدوري في مدينة العلمين خلال مهرجان العلمين.

وانتشرت بعض التقارير التي تشير لتسلم الأهلي لدرع الدوري خلال فعاليات مهرجان العلمين.

وقال مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "رابطة الأندية لم تحدد بعد مكان وموعد تسليم درع الدوري للنادي الأهلي".

وشدد "سيتم الإعلان بعد إتمام الاتفاق بين الرابطة والشركة المتحدة للخدمات الرياضية والنادي الأهلي".

وسبق أن صرّح شريف صالح عبر أون تايم سبورتس 2: "بناء على رغبة الأهلي سيتم تسليم درع الدوري عقب نهاية الموسم".

ويختتم الأهلي مبارياته المحلية في الدوري الذي حسم لقبه للمرة الـ 44 بمواجهة مودرن سبورت يوم غدا السبت.

ومن المقرر أن يتسلم الأهلي درع الدوري المصري بشكله الجديد والذي يتم تصنيعه في إنجلترا وفقا لتصريحات سابقة لأحمد دياب رئيس رابطة الأندية.

وسيحصل الفائز ببطولة الدوري هذا الموسم سيحصل على 5 مليون جنيه مع حصول باقي الفرق على مليون جنيه