هل اقترب الرحيل لـ يوفنتوس؟ فيورنتينا يتخذ خطوة تجاه نيكولاس جونزاليس

الجمعة، 16 أغسطس 2024 - 19:10

كتب : FilGoal

نيكولاس جونزاليس

اتخذ رافاييلي بالادينو مدرب فيورنتينا خطوة تجاه نيكولاس جونزاليس لاعب الفريق قبل انطلاق الموسم في الدوري الإيطالي.

واستبعد المدرب الإيطالي جونزاليس من قائمة الفريق التي تستعد لخوض أول مباراة في الدوري الإيطالي ضد بارما المقرر إقامتها السبت المقبل.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت أن الجناح الأرجنتيني يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس.

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وأفاد رومانو أن يوفنتوس ينتظر فقط الضوء الأخضر لإكمال الصفقة.

وشدد رومانو أن الانتقال في حال حدوثه سيكون على سبيل الإعارة مع إجبارية الشراء مقابل 30 مليون يورو.

ولم يكن هذا الاستبعاد هو الأول لجونزاليس، إذ حدث في مباراة ودية للفريق ضد فريبورج خلال فترة التحضيرات وكان ذلك أثناء المفاوضات مع يوفنتوس.

وتعاقد فيورنتينا مع ألبرت جوموندسون قادما من جنوى لتعويض الرحيل الوشيك لجونزاليس.

وتعتبر هذه الصفقة بالنسبة للبيانكونيري هي تعويض خروج فيديريكو كييزا من حسابات تياجو موتا مدرب الفريق ومن المقرر أن يرحل حسبما قال موتا من قبل.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما إلى فيورنتينا في صيف 2021 مقابل 24.5 مليون يورو قادما من شتوتجارت.

ولعب جونزاليس 44 مباراة رفقة فيورنتينا في جميع البطولات الموسم الماضي وسجل 16 هدفا وصنع 5 آخرين.

وإجمالا شارك في 125 مباراة مع فيولا وسجل 38 مباراة وصنع 19 آخرين.

الدوري الإيطالي فيورنتينا يوفنتوس نيكولاس جونزاليس
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