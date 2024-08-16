الصفقة الأغلى في تاريخ النادي.. بورتو يعلن رحيل إيفانيلسون إلى بورنموث

الجمعة، 16 أغسطس 2024 - 18:50

كتب : FilGoal

إيفانيلسون

أعلن نادي بورتو رحيل لاعبه إيفانيلسون إلى بورنموث خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان بورنموث يسعى لتعويض رحيل دومينيك سولانكي إلى توتنام منذ أيام مقابل 65 مليون جنيه استرليني.

ولم يعلن بورنموث التعاقد مع إيفانيلسون بعد.

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وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن بورنموث سيدفع 37 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب البرازيلي.

وأفاد رومانو أن هناك 10 ملايين يورو كإضافات وحوافز، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 47 مليون يورو في حال تحققت تلك الحوافز.

وذكر رومانو أن بورتو سيحصل على نسبة 10% من البيع المستقبلي.

ويعتبر إيفانيلسون الصفقة الأغلى في تاريخ بورنموث، إذ تعدى صفقة التعاقد مع جيفيرسون ليما من ليفانتي مقابل 30.5 مليون يورو في 2018.

وتعاقد بورتو مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما من تومبينسي البرازيلي مقابل 8.8 مليون يورو في صيف 2020.

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