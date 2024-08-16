غزل المحلة يعلن إصابة بسام وليد بقطع في الرباط الصليبي

الجمعة، 16 أغسطس 2024 - 18:22

كتب : رضا السنباطي

بسام وليد

أعلن نادي غزل المحلة تعرض بسام وليد لقطع في الرباط الصليبي.

بسام وليد

النادي : غزل المحلة

غزل المحلة

وتعرض بسام للإصابة أمس الخميس، سيغيب اللاعب على إثر الإصابة لمدة 6 أشهر.

وانضم بسام وليد في يناير الماضي لغزل المحلة وساهم في عودة زعيم الفلاحين للدوري الممتاز.

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اللاعب البالغ 26 عاما بدأ مسيرته مع وادي دجلة ثم بروكسي وانتقل أخيرا لغزل المحلة.

ويمتد عقد وليد مع المحلة حتى عام 2026.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن المصري قدم عرضه لزعيم الفلاحين ومن المنتظر أن يحسم المحلة موقفه النهائي من بيع اللاعب.

وسيلعب غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز بالموسم المقبل بعد أن نجح في احتلال المركز الثاني بدوري المحترفين.

وصعد أيضا حرس الحدود وبتروجت إلى الدوري المصري الممتاز ليكتمل الثلاثي الصاعد للموسم الجديد.

بسام وليد غزل المحلة الدوري المصري
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