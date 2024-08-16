مؤتمر جوارديولا: من الممكن بقاء كانسيلو.. ولا يوجد لي تأثير في نجاح مساعديني

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن من الممكن بقاء جواو كانسيلو لاعب الفريق خلال الموسم الجاري.

وعاد كانسيلو من فترة إعارة في برشلونة الموسم الماضي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه تشيلسي في المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل في الجولة الأولى ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "أوسكار بوب تعرض لإصابة في الساق خلال التدريبات وسافر إلى برشلونة لإجراء عملية جراحية، نحن نشعر بالحزن من أجله".

وأضاف "لا توجد أي فرصة لإشراك رودري في مباراة تشيلسي، عاد للتدريبات مؤخرا، سنرى ما هو شعوره بعد الحصة التدريبية".

وأكمل "جواو كانسيلو يتدرب معنا، ربما يبقى أو يرحل على سبيل الإعارة، هو يحب لعب كرة القدم والتدريب، سنرى".

وتابع "من الممكن أن يبقى كانسيلو تحدثنا معا في التدريب وقلنا مرحبا، في النهاية، إذا استمر فسنعامله باحترام مثل اللاعبين الآخرين وسنحاول الاستفادة من الجودة الهائلة التي يتمتع بها".

وواصل "العمل الذي قام به إنزو ماريسكا في ليستر يعود إليه وإلى طاقمه، تأثيري معدوم على صعود ليستر سيتي مرة أخرى، لم أسجل هدفا واحدا ولم أقم بأي تصديات".

وشدد "أنا أعطي معلومات للمساعدين وهم يتعلمون، ونجاحهم يعود إليهم تماما".

وأنهى حديثه قائلا: "نصيحتي لمشروع تشيلسي هي أن نمنحه الوقت وسيعمل، جميع المديرين بحاجة إلى الوقت، لا أعرف ما إذا كان تشيلسي هو المكان المناسب للقيام بذلك، لكن الأمر سينجح إذا منحوه الوقت، هذا هو شعوري".

وعمل إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي كمساعد لجوارديولا في مانشستر سيتي من قبل، على غرار ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال.