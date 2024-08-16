نهائي السوبر السعودي - مدرب النصر: الجميع يعرف قيمة الهلال.. ولكن هناك أمور لا يمكنني السكوت عنها

دافع لويس كاسترو مدرب النصر عن نفسه بشأن الاتهامات الموجهة له بالاعتراض على الحكام.

ويستعد النصر لمواجهة الهلال غدا السبت ضمن نهائي كأس السوبر السعودي

وشدد كاسترو في تصريحات سابقة على أن مارسيلو بروزوفيتش لاعب فريقه لم يستحق الطرد أمام التعاون.

وقال كاسترو في مؤتمر صحفي: "معروف عني كمدرب لا أتحدث كثير عن التحكيم، لكن هناك أمور لا يمكنك السكوت عنها للدفاع عن فريقك".

وأضاف "الهلال لا يحتاج التحدث عنه، الجميع يعرف قيمته. هناك بعض التفاصيل تكون حاسمة في مثل هذه المباريات وعلى رأسها مستوى الحكم".

وأتم "الهلال لديه 24 ساعة استشفاء أكثر من فريقنا، سنلعب تحت هذه الظروف. ركلات الترجيح قد تحسم المواجهة لكننا سنبحث عن الفوز في الوقت الأصلي".

صحيفة الرياضية السعودية، ذكرت أن نادي النصر قدم احتجاجا رسميا إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لإلغاء قرار البطاقة الحمراء التي عوقب بها الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش أمام التعاون.

وتعرض بروزوفيتش للطرد أمام التعاون ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي، ليغيب عن النهائي أمام الهلال.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النصر ترى أن الحالة لا تستدعي الطرد، مستشهدة في احتجاجها بـ "CD" يشمل لقطات من الناقل الرسمي لحظة عرض الحالة باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، وأنه لم يتم استعراض اللقطة بشكل كامل.

كما استشهدت إدارة النصر بحالات مشابهة لاحتكاك بروزوفيتش، حصلت في عدد من الدوريات العالمية منها الإنجليزي والإسباني.

وتعرض اللاعب الكرواتي للطرد في الوقت بدل الضائع من المواجهة ، بعد تدخله على فهد الجميعة، لاعب التعاون، ما دفع الحكم الإيطالي دافيدي ماسا إلى إشهار البطاقة الحمراء عند الدقيقة الـ 93 بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

وفاز النصر على التعاون 2-0 في نصف النهائي ليضرب موعدا ناريا مع الهلال في النهائي.

وسجل هدفي النصر، أيمن يحيى في الدقيقة 8 ورونالدو في الدقيقة 57.