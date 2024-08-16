مصدر من اتحاد الكرة يرد لـ في الجول على هل سيزيد عدد اللاعبين الأجانب في الدوري

الجمعة، 16 أغسطس 2024 - 17:04

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

ما هي حقيقة ارتفاع عدد اللاعبين الأجانب في الدوري بداية من الموسم المقبل 2024-2025؟

وأجاب مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "لا صحة لما يتردد عن زيادة عدد اللاعبين الأجانب بداية من الموسم المقبل".

وأتم المصدر تصريحاته المقتضبة "القيد مستمر بالنظام الحالي الذي يسمح بـ5 لاعبين أجانب فوق السن".

أخبار متعلقة:
نهائي السوبر السعودي - جيسوس: العالم بأكمله سيتابع مباراتنا أمام النصر.. وهذا موقف مالكوم هل تلميح بالرحيل؟ أوجارتي خارج قائمة سان جيرمان للقاء لو هافر من أجل إحياء مسيرته.. فيليبس يزامل سام مرسي في إبسويتش تاون

وتنص لوائح القيد في الدوري المصري على التالي:

-يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب بحد أقصى لفرق القسم الأول.

- يسمح بقيد لاعب أجنبي واحد بحد أقصى لفرق القسم الثالث.

-يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية المختلفة.

-لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب.

-لا يجوز مشاركة غير المصريين في مركز حارس المرمى.

-لا يجوز مشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب سويا في مباراة واحدة للفريق الأول "باحتساب الأجانب تحت السن".

الدوري المصري اتحاد الكرة
نرشح لكم
تشكيل الإسماعيلي - النبريص والملواني في الهجوم ضد سموحة مصدر من رابطة الأندية يوضح لـ في الجول حقيقة تسليم درع الدوري لـ الأهلي في العلمين الزمالك ينعي أحمد الشبكي إثر حادث فتوح غزل المحلة يعلن إصابة وليد بسام بقطع في الرباط الصليبي وكيله: الأهلي يفاوض بريست لضم أشرف داري.. ولكن هناك شروط مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: المدرب الأقرب أجنبي.. وهذه الاستراتيجية التي سيسير عليها في الجول يكشف – هل أبلغ الزمالك زياد كمال بقطع إعارته وعودته إلى إنبي مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع نيس لانتقال محمد عبد المنعم.. وتفاصيل الصفقة
أخر الأخبار
تشكيل الإسماعيلي - النبريص والملواني في الهجوم ضد سموحة 14 دقيقة | الدوري المصري
آس: 10 ملايين تفصل انضمام ميرينو إلى أرسنال 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من رابطة الأندية يوضح لـ في الجول حقيقة تسليم درع الدوري لـ الأهلي في العلمين 41 دقيقة | الدوري المصري
هل اقترب الرحيل لـ يوفنتوس؟ فيورنتينا يتخذ خطوة تجاه نيكولاس جونزاليس ساعة | ميركاتو
الصفقة الأغلى في تاريخ النادي.. بورتو يعلن رحيل إيفانيلسون إلى بورنموث ساعة | الكرة الأوروبية
الزمالك ينعي أحمد الشبكي إثر حادث فتوح ساعة | الدوري المصري
غزل المحلة يعلن إصابة وليد بسام بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الدوري المصري
مؤتمر جوارديولا: من الممكن بقاء كانسيلو.. ولا يوجد لي تأثير في نجاح مساعديني 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 2 انتهت أولمبياد باريس 2024 – البعثة المصرية.. الجنـــدي ذهبية.. وفضية سارة سمير 3 الاعتذار عن عدم استكمال الكأس وقمصان يكمل الدوري.. الأهلي يعلن قرارات اجتماع الخطيب وكولر 4 بعد قرار الأهلي.. مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول لائحة عقوبات عدم المشاركة في كأس مصر