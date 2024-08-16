مصدر من اتحاد الكرة يرد لـ في الجول على هل سيزيد عدد اللاعبين الأجانب في الدوري

ما هي حقيقة ارتفاع عدد اللاعبين الأجانب في الدوري بداية من الموسم المقبل 2024-2025؟

وأجاب مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "لا صحة لما يتردد عن زيادة عدد اللاعبين الأجانب بداية من الموسم المقبل".

وأتم المصدر تصريحاته المقتضبة "القيد مستمر بالنظام الحالي الذي يسمح بـ5 لاعبين أجانب فوق السن".

وتنص لوائح القيد في الدوري المصري على التالي:

-يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب بحد أقصى لفرق القسم الأول.

- يسمح بقيد لاعب أجنبي واحد بحد أقصى لفرق القسم الثالث.

-يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية المختلفة.

-لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب.

-لا يجوز مشاركة غير المصريين في مركز حارس المرمى.

-لا يجوز مشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب سويا في مباراة واحدة للفريق الأول "باحتساب الأجانب تحت السن".