نهائي السوبر السعودي - جيسوس: العالم بأكمله سيتابع مباراتنا أمام النصر.. وهذا موقف مالكوم

يرى جورج جيسوس مدرب الهلال أن مباراة فريقه ضد النصر ستحظى بمتابعة عالمية.

ويلعب الهلال ضد النصر غدا السبت ضمن نهائي كأس السوبر السعودي.

وقال جيسوس في مؤتمر صحفي: "ستكون مباراة قوية يتابعها العالم بأكمله، علينا إظهار صورة الكرة السعودية التي وصلت إلى المستوى العالي".

وأضاف "الفريقان يملكان لاعبين كثر على جودة عالية، نرغب أن نظهر ما أظهرناه في الموسم الماضي".

وعن موقف البرازيلي مالكوم لاعب الهلال أوضح "مالكوم سيتدرب مع الفريق اليوم، بناء على ذلك سنتخذ القرار الأنسب، كل شيء سيعتمد على مران اليوم".

وتعافى مالكوم مؤخرا بعد العملية التي أجراها في الركبلة لكنه مشاركته أمام النصر ليست مؤكدة.

وتأهل الهلال حامل لقب السوبر السعودي غلى النهائي عقب الفوز على أهلي جدة 4-1 بركلات الترجيح.

فيما فاز النصر على التعاون 2-0 في نصف النهائي ليضرب موعدا ناريا مع الهلال في النهائي.