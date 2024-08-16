من أجل إحياء مسيرته.. فيليبس يزامل سام مرسي في إبسويتش تاون

أتم نادي إبسويتش تاون اتفاقه مع مانشستر سيتي من أجل ضم كالفين فيليبس.

لاعب الوسط المدافع لم يلعب كثيرا مع بيب جوارديولا منذ انضمامه لصفوف سيتي قبل عامين قادما من ليدز يونايتد.

وأعلن إبسويتش تاون تعاقده بشكل رسمي مع فيليبس دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

صحيفة تيليجراف ذكرت في وقت سابق أن اللاعب سينضم لإبسويتش تاون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأفاد التقرير بأن عقد إعارة كالفين فيليبس إلى إبسويتش لن يتضمن بند الشراء.

فيليبس سيزامل الدولي المصري سام مرسي قائد الفريق ولاعب وسط الملعب.

ويتطلع فيليبس إلى إعادة إحياء مسيرته بعدما لعب النصف الأخير من الموسم الماضي معارا إلى وست هام يونايتد.

ولم يلعب الدولي الإنجليزي مع وست هام سوى 8 مباريات فقط.

فيليبس، 28 عاما، انضم لسيتي من ليدز يونايتد في صفقة بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني.