بعد رحيله قبل 12 عاما.. شاكيري يعود إلى بازل

أعلن بازل السويسري اليوم الجمعة رسميا عوده لاعبه شيردان شاكيري إلى صفوفه في صفقة انتقال حر.

شيردان شاكيري النادي : شيكاغو فاير بازل

وكان شاكيري فسخ تعاقده مع شيكاغو فاير الأمريكي بالتراضي وانضم إلى بازل بعقد يمتد لثلاث سنوات.

اللاعب صاحب الـ32 عاما يعد من ناشئي بازل ورحل عن الفريق في عام 2012 لينتقل إلى بايرن ميونيخ.

ومن بايرن انتقل شاكيري إلى إنتر ميلان ثم ستوك سيتي وليفربول وليون وأخيرا شيكاغو فاير.

وقال شاكيري لموقع بازل الرسمي: "أشعر بالفخر للعودة إلى لفريقي مجددا، لدي تواصل عميق مع النادي والمنطقة منذ أن كنت طفلا".

وأتم "كمشجع وكلاعب أكملت تدريب كرة القدم في بازل ومن هنا بدأت مسيرتي الدولية، الآن أريد أن أهاجم مع الفريق مجددا ولا أطيق الانتظار لرؤية الجماهير مرة أخرى".

ولعب شاكيري مع بازل 130 مباراة سجل خلالهم 23 هدفا وصنع 23 آخرين.