برشلونة يعلن نهاية مهمة ألكانتارا.. ويحدد بديله

انتهت مهمة تياجو ألكانتارا كمدرب مساعد لهانزي فليك في تدريب نادي برشلونة.

وعمل ألكانتار كمدرب مساعد للمدرب الألماني خلال فترة التحضير للموسم الجديد.

وأعلن برشلونة تعيين أرناو بلانكو كمدرب مساعد لهانزي فليك بدلا من تياجو ألكانتارا.

وقال برشلونة في بيان: "ينضم أرناو بلانكو إلى طاقم هانزي فليك كمدرب مساعد يوم الجمعة 16 أغسطس".

وأوضح برشلونة أن بلانكو المدرب السابق للفريق تحت 16 عاما سيحل محل ألكانتارا.

ويستعد برشلونة لمواجهة فالنسيا غدا السبت ضمن الجولة من موسمم 2024-2025 للدوري الإسباني.

وكان برشلونة قد أعلن في وقت سابق أن لاعبه السابق تياجو ألكانتارا سيكتسب الخبرة مع الجهاز الفني لبرشلونة طوال هذا الصيف.

وأعلن الإسباني تياجو ألكانتارا اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم المنصرم.

وكان لاعب خط وسط ليفربول السابق قد التقى مع فليك خلال فترة وجودهما في بايرن ميونيخ في موسم 2019-2020.

ولعب تياجو في صفوف برشلونة وبايرن ميونيخ وليفربول في مسيرته الاحترافية.

بينما مثل المنتخب الإسباني في 46 مباراة دولية.