هل تغيب الملاكمة عن أولمبياد لوس أنجلوس 2028؟ موعد حاسم لحل الأزمة

مازال الصراع القائم بين اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للملاكمة قائما وعلى إثره قد شهد غياب اللعبة الشهيرة عن أولمبياد باريس 2028.

وخلال العام الماضي جردت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحاد الدولي للملاكمة من صلاحياته وأصبحت هي الحاكمة للعبة خلال منافسات أولمبياد باريس 2024.

وحتى الآن لا يتضمن برنامج الأولمبياد المقبلة أي تواجد للملاكمة.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: "نحب فكرة تواجد الملاكمة في الأولمبياد المقبلة لكن لا يجب أن ننتظر لما هو أبعد من نهاية العام المقبل".

وطالب توماس باخ من جميع الاتحادات دعم منظمة واحدة ليصبح جميع الاتحادات تحت لواء واحد ما يدعم تواجد اللعبة في الأولمبياد المقبلة.

فيما قال بوريس فان دير فورست رئيس منظمة الملاكمة العالمية المستحدثة: "هناك سبب واحد يجعل الاتحادات تنضم لنا هو لإنقاذ رياضتنا".

وأتم "هذه ستكون أقوى قصة عودة على الإطلاق في تاريخ الحركة الأولمبية".

وقضى فان دير فورست أولمبياد باريس وهو يتحدث مع رؤساء الاتحادات المحلية المختلفة ليقنعهم بالانضمام للمنظمة الجديدة.

وتتواجد الملاكمة في الأولمبياد بشكل مستمر منذ نسخة سانت لويس في أمريكا في 1904.