النني يعلق على انضمامه إلى الجزيرة الإماراتي

سعيد بانضمامي لفخر ابو ظبي نادي الجزيرة. اسأل الله التوفيق فيما هو قادم. و انشاء الله نقدر نسعد جماهير فخر ابو ظبي ونحقق طموحات النادي في الفوز بالبطولات انشاء الله.

Happy to be joining the pride of abu dhabi Al Jazira club. Ready for the new chapter let’s do it Aljazira 💪… pic.twitter.com/BGHH5soytk