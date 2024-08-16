النني يعلق على انضمامه إلى الجزيرة الإماراتي

الجمعة، 16 أغسطس 2024 - 14:27

كتب : FilGoal

محمد النني مع منتخب مصر الأولمبي ضد باراجواي

علق محمد النني لاعب منتخب مصر على انضمامه إلى نادي الجزيرة الإماراتي خلال الصيف الجاري.

محمد النني

النادي : الجزيرة

الجزيرة

وأعلن الجزيرة في وقت سابق انضمام النني رسميا في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع أرسنال.

وكتب النني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" –تويتر سابقا- اليوم الجمعة "سعيد بانضمامي لفخر أبو ظبي نادي الجزيرة".

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وأتم "أسأل الله التوفيق فيما هو قادم، وإن شاء الله نقدر نسعد جماهير فخر أبو ظبي ونحقق طموحات النادي في الفوز بالبطولات إن شاء الله".

وكان النني كتب سابقا "أول مرة لي في ملعب الجزيرة، وهو ملعب رائع، وسعيد جدا بالتواجد هنا ومتحمس للموسم المقبل".

"إن شاء الله يمكنني تقديم ما ينتظرونه وبالتأكيد بدون الجماهير الأمر صعب لأنهم يمنحونا الدافع وهدفنا إسعادهم".

ويستعد الجزيرة لملاقاة البطائح في كأس رابطة المحترفين يوم الأحد المقبل.

قبل أن يواجه بني ياس في الجولة الافتتاحية للدوري الإماراتي يوم 24 أغسطس الجاري.

النني الجزيرة
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