نهائي السوبر السعودي - النصر يحتج على طرد بروزوفيتش ويطالب بمشاركته أمام الهلال

الجمعة، 16 أغسطس 2024 - 14:12

كتب : FilGoal

كنو - بروزوفيتش - النصر - الهلال

يجري نادي النصر محاولات مكثفة لمشاركة نجمه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش خلال مواجهة الهلال المرتقبة.

ويلعب النصر أمام الهلال غدا السبت ضمن نهائي كأس السوبر السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن نادي النصر قدم احتجاجا رسميا إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لإلغاء قرار البطاقة الحمراء التي عوقب بها الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش أمام التعاون.

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وتعرض بروزوفيتش للطرد أمام التعاون ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي، ليغيب عن النهائي أمام الهلال.

واوضحت الصحيفة أن إدارة النصر ترى أن الحالة لا تستدعي الطرد، مستشهدة في احتجاجها بـ "CD" يشمل لقطات من الناقل الرسمي لحظة عرض الحالة باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، وأنه لم يتم استعراض اللقطة بشكل كامل.

كما استشهدت إدارة النصر بحالات مشابهة لاحتكاك بروزوفيتش، حصلت في عدد من الدوريات العالمية منها الإنجليزي والإسباني.

وتعرض اللاعب الكرواتي للطرد في الوقت بدل الضائع من المواجهة ، بعد تدخله على فهد الجميعة، لاعب التعاون، ما دفع الحكم الإيطالي دافيدي ماسا إلى إشهار البطاقة الحمراء عند الدقيقة الـ 93 بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

وفاز النصر على التعاون 2-0 في نصف النهائي ليضرب موعدا ناريا مع الهلال في النهائي.

وسجل هدفي النصر، أيمن يحيى في الدقيقة 8 ورونالدو في الدقيقة 57.

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