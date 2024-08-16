صدامات نارية لـ رونالدو وحمدي فتحي في مهمة صعبة.. تفاصيل قرعة البطولات الآسيوية بنظامها الجديد

أسفرت قرعة مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة عن مواجهات نارية بعد النظام الجديد للبطولات.

واستحدث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مسابقتي، النخبة (دوري أبطال آسيا 1) وهى البطولة الأعلى في التصنيف على مستوى القارة والمؤهلة لكأس العالم للأندية وكذلك مسابقة بطولة دوري أبطال آسيا 2.

ووضعت بطولة دوري أبطال آسيا النخبة بنظامها الجديد، فريقي الهلال والنصر السعوديين في مواجهات نارية.

فيما سيواجه نادي الوكرة القطري الذي يضم حمدي فتحي مهمة صعبة عندما ينافس تراكتور الإيراني ضمن المجموعة الأولى من البطولة المستحدثة (دوري أبطال آسيا 2).

المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا 2 تضم كل من: الوكرة وتراكتور الإيراني وموهون باجان الهندي وروشن كلاب بطل طاجيكستان.

وتلعب منافسات دور المجموعات خلال الفترة من 17 سبتمبر المقبل حتى 4 ديسمبر.

وأثار النظام المستخدم في قرعة دوري أبطال آسيا النخبة، جدلا واسعا إذ سيتم بنظام الدوري بين الفرق على خلاف السنوات السابقة.

نظام بطولة دوري أبطال آسيا النخبة

يشارك في البطولة 24 فريقا، يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى تضم 12 فريقا من منطقة الغرب، والثانية تضم 12 أيضا من منطقة الشرق.

ستتنافس الأندية بنظام الدوري، حيث سيواجه كل فريق 8 أندية مختلفة، 4 مباريات منهم ستقام على أرضه و4 أخرى ستقام خارج ملعبه، مع تطبيق مبدأ عدم تواجه فريقين من نفس الدولة.

تتأهل أول 8 أندية في كل مجموعة إلى دور الـ 16، لتتواجه أندية الشرق فيما بينها بنظام الذهاب والإياب وكذلك أندية الغرب حتى الوصل للمباراة النهائية التي تجمع ممثل من الغرب أمام ممثل من الشرق.

قرعة بطولة دوري أبطال آسيا النخبة

الهلال سيخوض 8 مباريات

على أرضه

بيرسبوليس الإيراني

الشرطة العراقي

الاستقلال الإيراني

الغرافة القطري

خارج ملعبه

السد القطري

العين الإماراتي

الريان القطري

الوصل الإماراتي

النصر سيخوض 8 مباريات

على ملعبه

السد القطري

العين الإماراتي

الريان القطري

الوصل الإماراتي

خارج ملعبه

الاستقلال الإيراني

الغرافة القطري

بيرسبوليس الإيراني

الشرطة العراقي

مواعيد المباريات

دور المجموعات: من 16 سبتمبر 2024 حتى 19 فبراير2025.

الجولة الأولى: من 16 حتى 18 سبتمبر 2024.

الجولة الثانية: من 30 سبتمبر 2024 حتى 2 أكتوبر 2024.

الجولة الثالثة: من 21 حتى 23 أكتوبر 2024.

الجولة الرابعة: من 4 حتى 6 نوفمبر 2024.

الجولة الخامسة: من 25 حتى 27 نوفمبر2024.

الجولة السادسة: من 2 حتى 4 ديسمبر 2024.

الجولة السابعة:

الغرب: 3 و4 فبراير/ 2025.

الشرق: 11 و12 فبراير2025.

الجولة الثامنة: من 17 حتى 19 فبراير 2025.

دور الـ16: الذهاب: من 3 حتى 5 مارس 2025.

الإياب: من 10 حتى 12 مارس 2025.

من دور الـ8 حتى النهائي: الفترة من 25 أبريل 2025 حتى 4 مايو 2025.