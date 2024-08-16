في الجول يكشف نظام دوري المحترفين والدرجة الثانية بالموسم الجديد

تستعد أندية دوري المحترفين والدرجة الثانية لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

وتأهلت أندية بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود للدوري الممتاز.

فيما هبطت أندية المقاولون العرب وبلدية المحلة والداخلية لدوري المحترفين.

الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر هو الموعد المبدئي لانطلاق منافسات دوري المحترفين والقسم الثاني ب.

وكشف مصدر لـ FilGoal.com نظام دوري المحترفين والدرجة الثانية بالموسم الجديد 2024-2025.

دوري المحترفين

يُكون دوري المحترفين من 20 فريقا يقام من دورين كاملين، على خلاف نظام الموسم المنصرم.

وكان نظام الموسم المنصرم ينص على خوض دور أول بين جميع الفرق، ثم تقسيم الفرق إلى مجموعتي صعود وهبوط تضم كل منهما 10 فرق.

وتأهل بتروجت متصدر الترتيب وغزل المحلة الوصيف مباشرة للدوري الممتاز، فيما خاض حرس الحدود دورة رباعية مع الثلاثي المتأهل من الدرجة الثانية، وهم سبورتنج والترسانة ومنتخب السويس، لكن هذا النظام سيتم تعديله مع الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يصعد أول ثلاثة فرق بالترتيب مباشرة للدوري الممتاز ويهبط الفرق الثلاث الأخيرة لدوري القسم الثاني ب.

دوري القسم الثاني ب

كان من المفترض تكوين الدوري من 63 فريقا، بعد صعود أوائل القسم الثالث فقط، ولكن عدد الفرق ارتفع إلى 65 بعد قرار اتحاد الكرة بصعود الجزيرة وبنها لتقدمهما بشكوى حول أحقيتهما في الصعود.

سيتم تقسيم الدرجة الثانية ب لثلاث مجموعات ، مجموعة الصعيد وتضم (21 ) فريقا، ومجموعة بحري وتضم 22 فريق، ومجموعة القاهرة وتضم 22 فريقا.

وتنقسم مجموعة الصعيد إلى مجموعتين (أ) وتضم 11 فريقا و(ب) وتضم 10 فرق.

مجموعة بحري تم زيادتها إلى 22 فريقا بعد صعود الجزيرة بمطروح وزيادة أيضا عدد مجموعة القاهرة إلى 22 فريقا بعد صعود بنها.

مجموعة بحري ومجموعة القاهرة سيكون نظام الدوري من مرحلتين كل فريق سيخوض 21 مباراة في المرحلة الأولى ثم يتم تقسيم الأندية إلى مجموعة صعود تضم 11 فريقا ومجموعة هبوط تضم 11 فريقا ليصبح إجمالي عدد المباريات 31 مباراة.

ويتأهل 3 أندية من المجموعات الثلاث إلى منافسات دوري المحترفين.