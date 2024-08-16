الدرجة الثانية ب - أحمد حسن مدربا لنادي الجزيرة

الجمعة، 16 أغسطس 2024 - 11:47

كتب : FilGoal

أحمد حسن - لاعب الأهلي السابق

أتم نادي الجزيرة إجراءات التعاقد مع أحمد حسن لاعب الأهلي السابق لتولي مهمة المدير الفني للفريق.

ويستعد نادي الجزيرة لخوض منافسات دوري الدرجة الثانية ب في الموسم المقبل.

وقرر نادي الجزيرة برئاسة حمدي حفيظي تعيين أحمد حسن لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق مديرا فنيا للفريق.

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كما تعيين ممدوح الكواليني رئيسا لجهاز الكرة وعادل عبد العزيز مدربا عاما وفكري فرج ومحمد ابراهيم مدربين وعليوة أبو ذاكي مديرا للكرة.

أحمد حسن سبق له اللعب لأندية غزل المحلة والأهلي واتحاد الشرطة والجونة قبل اعتزال كرة القدم والاتجاه للتدريب.

كم سبق لأحمد حسن الذي اشتهر ببقب دروجبا ارتداء قميص منتخب مصر تحت قيادة حسن شحاتة.

القسم الثاني أحمد حسن دروجبا
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