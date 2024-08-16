أعضاء اتحاد تنس الطاولة: لم نوقع عقوبة على عمر عصر

نشر أشرف عاشور عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة المصري بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الجمعة أكد خلاله عدم تحويل اللاعب عمر عصر للتحقيق.

وشدد عضو مجلس الإدارة أنه كذلك لم يتم إجراء أي لفت نظر لعمر عصر عقب تصريحاته.

وأوضح أشرف عاشور أنه تم إحاطة الجهة الإدارية بكافة مخالفات اتحاد تنس الطاولة مع عدم عرض محاضر مجلس الإدارة عليه وعلى زميله في المجلس محمود لاشين.

وجاء البيان كالتالي:

نحن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة

١ الاستاذ / اشرف عاشور

٢ الاستاذ / محمود لاشين

تم عرض البيان الاخير الصادر باسم مجلس إدارة الاتحاد حيث اننا قد تم عرض الأمر علينا من خلال اجتماع "كونفرانس" لم يستغرق اكثر من عشر دقائق تم قراءه البيان علينا ودون ان نطلع بعد على المستندات التي تؤيد هذا البيان..

وعند طلب المستندات افاد الكابتن معتز عاشور بأنه سيقدم لنا المستندات الخاصة بهذه الوقائع و هو ما لم يحدث حتي اصدار هذا البيان.

اما عن سلوك اللاعب/ عمر عصر

فخلال عمر دورتنا فى المجلس لم نقم بتوقيع عقوبة او لفت نظر للاعب او تحويلة للتحقيق .

و للتوضيح للرأى العام واسره تنس الطاولة نوضح اننا خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بدايه انعقاد دوره المجلس قد سلكنا كل الطرق القانونية وأحطنا الجهه الإداريه بكل المخالفات باتحاد تنس الطاوله ولدينا جميع المستندات التى تؤيد ذلك وكذلك عدم عرض العديد من محاضر مجلس الاداره علينا .

وحرصا منا على مصداقيتنا اولا امام الله ثم ضمائرنا وتقديرا للافاضل المحترمين/ أعضاء الجمعية العمومية .. الذين منحونا ثقتهم (امانه في اعناقنا ) وحرصا على علاقتنا الوطيده بأهل اللعبه ومنتسبيها .. اردنا تقديم هذا البيان لتوضيح الصورة كاملة امام الرأي العام..

والله علي ما نقول شهيد .. والله من وراء القصد هو نعم المولى و نعم النصير..

مقدم لاسرة تنس الطاولة ومن يهمه الامر/

١ الاستاذ / اشرف عاشور

٢ الاستاذ / محمود لاشين

وكان عمر عصر تحدث عن مجموعة من الأزمات التي مر بها قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024 (التفاصيل).

وودع عمر عصر نهائيات فردي تنس الطاولة في باريس 2024 من ربع النهائي.

ورد اتحاد تنس الطاولة على تصريحات عمر عصر في بيان جاء كالتالي:

"ذكر اللاعب عمر عصر أنه تم صرف مبلغ مالي تحت حساب معسكر في ألمانيا ولم يكن هناك معسكر موحيا أن الاتحاد قد استولى بدون وجه حق على المال المخصص لإقامة هذا المعسكر، وحقيقة الأمر أن هذا المعسكر لم يتم إقامته وتم إلغاءه وعمل معسكر إعداد بديل ولم يتم سداد أي أموال لهذا المعسكر الملغي ولدينا المستندات المؤيدة لذلك".

"ذكر اللاعب أنه لم يتم صرف أي مبالغ له شخصيا منذ يناير 2024 وحتى باريس 2024، ونوضح أن اللاعب حصل على مبلغ ألف دولار شهريا من الاتحاد منذ يناير 2023 حتى يوليو 2024 بإجمالي 19 ألف دولار بخلاف مبلغ مليون جنيه أخرى حصل عليها من رعاة قامت وزارة الشباب والرياضة والاتحاد بتوفيرها له وقد تسلمها كاملة، وفي إطار خطة الإعداد للاعب قام الاتحاد بإشراكه في 13 بطولة ومعسكر خارجي ضمن خطة إعداد أولمبياد باريس".

"ذكر اللاعب أن مدرب المنتخب هو شقيق رئيس الاتحاد، نوضح أن ماجد عاشور المدير الفني حاصل على أعلى الدورات التدريبية وقد تم تعيينه قبل تولي معتز عاشور رئاسة الاتحاد، وتم تجديد التعاقد وموافقة اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة مع العلم أنه حقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ اللعبة آخرها العلامة الكاملة للمشاركة في آخر دورتين أولمبيتين بطوكيو وباريس".

"ذكر اللاعب في مداخلته أن ابن المدرب هو من يقوم بإرسال الإيميلات والمسؤول عن المراسلات، وهذا غير صحيح بالمرة حيث أن ابن المدرب ليس له أي صفة أو صلة نهائيا بالاتحاد المصري لتنس الطاولة من قريب أو بعيد، وأن الذي يتابع البريد الإلكتروني وكافة المراسلات الخارجية موظف بالاتحاد يجيد اللغة الإنجليزية".

"نريد توضيح أنه في إطار توفير كافة السبل لإعداد اللاعب، وافق الاتحاد على طلبه بتحمل مصروفات المعد البدني الخاص به (نيجيري الجنسية) والمدرب الصيني الخاص به في العديد من مشاركاته من تذاكر طيران أو إقامة أو خلافه".

"في النهاية نوضح أن تصريحات عمر عصر المليئة بالمغالطات والأكاذيب التي تسيء لإدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة وهي مرفوضة جملة وتفصيلا وستكون مجال تحقيق أمام الجهات المختصة، وهذا الأمر ليس بجديد على اللاعب فقد سبق وأن تم إيقافه من الاتحاد الدولي لسوء السلوك مع أحمد مسؤولي الاتحاد الدولي وفي دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في إسبانيا قام بتصرف مشين في حق مصر وترتب عليه ترحيله وعدم استكمال البطولة والتحقيق معه بمعرفة اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري، ونتيجة لذلك تم إيقافه لمدة عام".

"تم تقديم كافة المستندات الدالة على ذلك لوزارة الشباب والرياضة، وينوه رئيس الاتحاد بأنه لم يدل بأية تصريحات أو أحاديث صحفية أو تليفزيونية وما ذكره أحد المواقع عن لسانه غير صحيح وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية".