الرياضية السعودية: خطوة واحدة تفصل الهلال عن صفقة الموسم بعد صراع مع النصر

الجمعة، 16 أغسطس 2024 - 11:09

كتب : FilGoal

النصر - الهلال

اقترب نادي الهلال السعودي من خطف صفقة الموسم بالدوري السعودي بعد صراع شرس مع النصر.

وتصارع الهلال والنصر على ضم متعب الحربي لاعب الشباب والظهير الأيسر الدولي السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية، فإن نادي الهلال عرض على الشباب ضم متعب الحربي مقابل 83 مليون ريال سعودي، إضافةً إلى انتقال محمد البريك مع التكفل براتبه، وإعارة زميله مصعب الجوير إلى الشباب.

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وتتوقف الصفقة بحسب الصحيفة ذاتها على إتمام إدارة الشباب التعاقد أولًا مع لاعبين أجنبيين، أحدهما مدافع، والآخر جناح أيمن.

الحربي كان مطمعا للرباعي : الهلال والنصر واتحاد جدة وأهلي جدة بالموسم المنصرم، لكن هذا الصيف شهد صراع ناري بين الهلال والنصر على ضمه.

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عقد متعب الحربي مع الشباب يمتد حتى يونيو 2026.

نادي الهلال يرغب في التعاقد مع الحربي لعدم قناعة جيسوس مدرب الفريق بالبرازيلي رينان لودي ويرغب في ضم الحربي لقيادة الجبهة اليسرى مع الاحتفاظ بخدمات صاحب الخبرة ياسر الشهراني.

متعب الحربي صاحب الـ24 عاما بات الظهير الأيسر الأساسي للمنتخب السعودي وظهر في المباراتين الدوليتين الأخيرتين أمام باكستان والأردن بالتصفيات الآسيوية.

الشباب الهلال متعب الحربي
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