وكيله: الأهلي يفاوض بريست لضم أشرف داري.. ولكن هناك شروط

الجمعة، 16 أغسطس 2024 - 11:05

كتب : FilGoal

هدف أشرف داري في كرواتيا

كشف عبد اللطيف فليفلي وكيل أشرف داري عن دخول الأهلي في مفاوضات لضم اللاعب المغربي من بريست الفرنسي.

وتحدث وكيل أشرف داري لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "هناك مفاوضات بالفعل بين الأهلي وطرفنا وهي متقدمة ونتمنى أن يكون هناك خير".

وأكمل "لن أستطيع الحديث في تفاصيل أكثر من ذلك".

وتابع "نادي بريست ضم أشرف داري بمبلغ كبير جدا ولا يمانع بيع اللاعب ولكن هناك شروط إذا استطاع الأهلي الموافقة على تلك الشروط فسيكون خير".

وشدد عبد اللطيف فليفلي "لكن النادي الفرنسي ليس لديه أي مانع في بيع اللاعب لكن هناك شروط".

وأتم "الشروط موضوعة لأن اللاعب لاعب كبير جدا ولاعب دولي مع منتخب المغرب من أجل هذا نريد أن نقوم بالأفضل لهذا اللاعب".

اللاعب المغربي صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته في الوداد المغربي وانتقل منه إلى بريست الفرنسي في صيف عام 2022.

وأعير قلب الدفاع المغربي إلى شارلروا البلجيكي ستة أشهر خلال الموسم الماضي.

ويملك أشرف داري سبع مباريات بقميص منتخب المغرب وشارك في كأس العالم 2022 وسجل هدفا ضد كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وسبق وواجه أشرف داري الأهلي مرة وحيدة كانت في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 في المغرب والذي فاز به الوداد بهدفين دون رد.

كما أنه واجه الزمالك مرتين في الموسم ذاته من دوري الأبطال وفاز في المرتين بثلاثة أهداف لهدف وبهدف دون رد.

الأهلي بريست أشرف داري
نرشح لكم
مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: المدرب الأقرب أجنبي.. وهذه الاستراتيجية التي سيسير عليها في الجول يكشف – هل أبلغ الزمالك زياد كمال بقطع إعارته وعودته إلى إنبي مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع نيس لانتقال محمد عبد المنعم.. وتفاصيل الصفقة مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق لضم بن رمضان.. والخطوة الأخيرة الزمالك يعلن نقل مواجهة بلدية المحلة إلى استاد السلام مصدر من ناديه لـ في الجول: بن رمضان يقترب من الأهلي وليس الأخدود.. تفاصيل الصفقة والعائق الوحيد الأهلي يواصل تدريباته استعدادا للقاء مودرن سبورت خبر في الجول - استاد السلام الأقرب لاستضافة مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة
أخر الأخبار
الدرجة الثانية ب - أحمد حسن مدربا لنادي الجزيرة 20 دقيقة | القسم الثاني
أعضاء اتحاد تنس الطاولة: لم نوقع عقوبة على عمر عصر 20 دقيقة | رياضات أخرى
الرياضية السعودية: خطوة واحدة تفصل الهلال عن صفقة الموسم بعد صراع مع النصر 58 دقيقة | سعودي في الجول
وكيله: الأهلي يفاوض بريست لضم أشرف داري.. ولكن هناك شروط ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الجمعة 16 أغسطس 2024.. انطلاق الدوري الإنجليزي والإسماعيلي يواجه سموحة ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: المدرب الأقرب أجنبي.. وهذه الاستراتيجية التي سيسير عليها 10 ساعة | الدوري المصري
الثاني من أصل مباراتين.. ريال بيتيس يتعادل مع جيرونا في انطلاقة الدوري الإسباني 10 ساعة | الدوري الإسباني
لخلافة كوبر.. مدرب منتخب المغرب الأولمبي مرشح لتدريب سوريا 11 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 2 انتهت أولمبياد باريس 2024 – البعثة المصرية.. الجنـــدي ذهبية.. وفضية سارة سمير 3 الاعتذار عن عدم استكمال الكأس وقمصان يكمل الدوري.. الأهلي يعلن قرارات اجتماع الخطيب وكولر 4 بعد قرار الأهلي.. مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول لائحة عقوبات عدم المشاركة في كأس مصر