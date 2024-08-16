مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: المدرب الأقرب أجنبي.. وهذه الاستراتيجية التي سيسير عليها

لا يزال الاتحاد السكندري في رحلة بحثه عن مدربه الجديد لانطلاقة الموسم التالي من الدوري المصري، مع اقتراب الحالي من بلوغ نهايته أخيرا.

وقال مصدر من الاتحاد في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الاتجاه الأقرب لدينا الآن هو مدرب أجنبي يسير على استراتيجية محددة".

وأضاف "المشروع اكتملت أركانه بعد توافر السيولة المالية من بيع مابولولو لأهلي طرابلس الليبي".

وأوضح "ستتم التعاقدات بعد اختيار المدرب الدائم على أسس تضمن عدم وجود لاعبين فائضين عن الحاجة، حيث نهدف لتكوين القائمة من 22 لاعبا فقط".

وأكمل "سيكون القوام الرئيسي للقائمة هو لاعب أساسي ولاعب بديل في كل مركز، على أن يكون مقابل لكل منهما لاعب من الناشئين وفقا للمشروع الذي يقوده إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين".

واختتم "بالتالي نبحث عن مدرب أجنبي يتوافق مع هذه الفكرة ويمكنه تطبيقها لتطوير المزيد من اللاعبين الصغار واستغلال موارد النادي بالشكل الأفضل".

ويتولى أحمد ساري قيادة الاتحاد في الوقت الحالي بصورة مؤقتة بعد رحيل طارق العشري عن القيادة الفنية.

وسبق وأن كشف مؤمن سليمان مدرب الزمالك والشرطة العراقي السابق تفاصيل مفاوضات الاتحاد السكندري لتولي تدريبه.

ورحل مؤمن سليمان عن تدريب نادي الشرطة بعد تتويجه بلقبي الدوري العراقي والكأس.

وقال مؤمن سليمان عبرFilGoal.com : "تلقيت اتصالا هاتفيا بشأن تدريب الاتحاد. لا توجد خلافات مالية في التفاوض ولكن الأمور لم تحسم حتى الآن".

وأضاف "يوجد جهاز فني يقود الفريق في الوقت الحالي وليس من المقنع الحديث إو الإعلان عن التعاقد مع جهاز فني جديد قبل نهاية الموسم".

ويبحث الاتحاد عن مدير فني جديد يخلف أحمد ساري الذي تولى المهمة مؤقتا خلفا لطارق العشري.

مؤمن سليمان نجح في تحقيق البطولة الخامسة في العراق بعدما قاد الشرطة للتتويج بالدوري وكأس السوبر في 2022.

كما قاد القوة الجوية للتتويج بكأس العراق في 2023 ، وقاد الشرطة للتتويج ببطولتي الدوري والكأس في 2024.

يذكر أن مؤمن سليمان سبق له قيادة الزمالك للتتويج بكأس مصر موسم 2015-2016 بالفوز على الأهلي في النهائي 3-1.

كما كان قريبا من التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم ذاته لكن خسر من صنداونز 3-1 بمجموع المباراتين.

وسبق لمؤمن سليمان تدريب أندية الزمالك وسموحة ومصر المقاصة بالدوري المصري قبل انتقاله للدوري العراقي.