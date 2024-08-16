الثاني من أصل مباراتين.. ريال بيتيس يتعادل مع جيرونا في انطلاقة الدوري الإسباني

في ثاني مباريات الموسم الجديد من الدوري الإسباني، تعادل ريال بيتيس وضيفه جيرونا بهدف لكل فريق.

تقدم مارك بارترا بالهدف الأول لبيتيس في الدقيقة 6 بصناعة نبيل فقير.

وفي الدقيقة 72 أدرك جابرييل ميسيهوي هدف التعادل بعد تمريرة من إيكر ألمينا.

وانتهت المباراة الأولى على الإطلاق في الموسم بين أتلتيك بلباو وخيتافي بنفس النتيجة، التعادل 1-1.

ويستهل ريال مدريد مسيرة دفاعه عن اللقب بمواجهة مايوركا خارج الأرض يوم الأحد 18 أغسطس.

وفاز مدريد بكأس السوبر الأوروبي أمس الأربعاء 14 أغسطس على أتالانتا الإيطالي بهدفين دون رد.

أما برشلونة الوصيف فيخرج لملاقاة فالنسيا يوم السبت 17 أغسطس.

أما الغد -الجمعة- فسيشهد مباراتين بين لاس بالماس وإشبيلية، وبين ألافيس وسيلتا فيجو.