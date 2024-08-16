لخلافة كوبر.. مدرب منتخب المغرب الأولمبي مرشح لتدريب سوريا

بات طارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب الأولمبي مرشحا لتدريب منتخب سوريا.

وقاد السكتيوي منتخب المغرب الأولمبي لحصد المديالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.

وأصبحت هذه هي أول ميدالية أولمبية في تاريخ المغرب في كرة القدم.

وبحسب موقع "هيسبورت" المغربي، فإن السكتيوي مرشح بقوة لتولي تدريب "نسور قاسيون" خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر الأسبق.

ورحل كوبر عند تدريب سوريا بعد فشله في بلوغ نهائيات كأس آسيا 2027 والتصفيات النهائية لكاس العالم 2026.

وتولى كوبر قيادة منتخب سوريا في فبراير 2023 ولمدة 18 مباراة.

وحقق المدرب الأرجنتيني الفوز في خمس مباريات وتعادل مثلهم بينما تعرض للهزيمة في 8 مواجهات.

وودع منتخب سوريا منافسات كأس آسيا الأخيرة من دور ثمن النهائي.