انطلاقة الخميس.. بلباو يقص شريط الدوري الإسباني بالتعادل مع خيتافي

تعادل أتلتيك بلباو مع ضيفه خيتافي بهدف لكل فريق في أولى مباريات الدوري الإسباني للموسم الجديد 2024-2025.

وسجل أوهيان سانسيت أول أهداف الموسم الجديد لصالح بلباو في الدقيقة 27.

جاء ذلك بعد تمريرة حاسمة من جوركا جوروزيتا.

وفي الدقيقة 64 أدرك كريسانتوس أوتشي هدف التعادل، بصناعة لويس ميلا.

الجولة تستمر بمباراة ريال بيتيس ضد جيرونا ثالث الدوري في الموسم الماضي.

ويستهل ريال مدريد مسيرة دفاعه عن اللقب بمواجهة مايوركا خارج الأرض يوم الأحد 18 أغسطس.

وفاز مدريد بكأس السوبر الأوروبي أمس الأربعاء 14 أغسطس على أتالانتا الإيطالي بهدفين دون رد.

أما برشلونة الوصيف فيخرج لملاقاة فالنسيا يوم السبت 17 أغسطس.

أما الغد -الجمعة- فسيشهد مباراتين بين لاس بالماس وإشبيلية، وبين ألافيس وسيلتا فيجو.