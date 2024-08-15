في الجول يكشف – هل أبلغ الزمالك زياد كمال بقطع إعارته وعودته إلى إنبي

الخميس، 15 أغسطس 2024 - 23:11

كتب : إبراهيم رمضان

زياد كمال - الزمالك

هل أبلغ الزمالك لاعبه زياد كمال بقطع إعارته وعودته إلى إنبي؟

زياد كمال

النادي : الزمالك

الزمالك

حسبما علم FilGoal.com فإنه لم يتواصل أي من مسؤولي الإدارة أو من الجهاز الفني مع اللاعب ليبلغه بقطع إعارته حتى الآن.

ويلعب زياد كمال معارا لمدة موسم ونصف من إنبي للزمالك بعد انضم للأبيض في يناير الماضي.

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وقال أيمن الشريعي رئيس إنبي عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" في وقت سابق: "الزمالك لم يطلب قطع إعارة زياد كمال بشكل رسمي، ولم يحدث أي تواصل بشأنه".

وواصل "لا يوجد بند شراء في عقد زياد كمال مع الزمالك من أجل تفعيله".

وشدد "الزمالك لم يطلب ضم محمد حمدي أو عبد العزيز البلعوطي".

فيما قال سابقا عبر قناة "ETC": "لإنهاء الإعارة يجب أن يكون الأمر بموافقة الناديين وليس أحدهما فقط".

وأوضح "إذا تم بيع زياد كمال في يناير المقبل سيحصل إنبي على نسبة 85% من قيمة الصفقة والزمالك على 15% وتقل النسبة كل 6 شهور".

وأتم تصريحاته "وإذا تم بيعه في نهاية الموسم المقبل سيحصل إنبي على 80% والزمالك على 20%، وإذا كان البيع في يناير 2026 سيحصل إنبي على 75% والزمالك على 25%، وإذا كان البيع في نهاية الموسم بعد المقبل وهي نهاية فترة إعارته مع الزمالك سيحصل إنبي على 70% والزمالك على 30%".

الزمالك زياد كمال إنبي
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