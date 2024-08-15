الصفقة الثانية - النصر يتعاقد مع مدافع الفتح بعد صراع مع الهلال

حسم نادي النصر السعودي صراعه مع الهلال بشأن التعاقد مع سالم النجدي لاعب الفتح.

وتعاقد النصر مع النجدي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن النصر ضم النجدي وتوقيعه على عقد حتى صيف 2029.

الظهير الأيسر الشاب كان هدفا لنادي الهلال، لكن النصر نجح في حسم الصفقة بشكل رسمي.

وبات النجدي الصفقة الثانية لنادي النصر في الصيف الجاري، بعد الحارس البرازيلي بينتو القادم من أتليتكو بارانانسي.

ويستعد النصر لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل ضمن نهائي كأس السوبر السعودي.

وتأهل النصر للمباراة النهائية عقب الفوز على التعاون 2-0 بنصف النهائي.

في المقابل حجز الهلال مقعده في النهائي بالفوز على أهلي جدة 4-1 بركلات الترجيح.