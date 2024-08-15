مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع نيس لانتقال محمد عبد المنعم.. وتفاصيل الصفقة

الخميس، 15 أغسطس 2024 - 21:40

كتب : أحمد الخولي

محمد عبد المنعم - الأهلي

توصل الأهلي لاتفاق مع نيس الفرنسي للموافقة على بيع مدافعه محمد عبد المنعم للفريق الفرنسي في الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الخميس: "توصلنا لاتفاق مع نيس للحصول على قيمة انتقال عبد المنعم بمقابل يزيد قليلا عن 4 ملايين يورو".

وأضاف "سنحصل على قيمة الصفقة على قسطين وسيكون الأول منهما هو الجزء الأكبر".

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وتابع المصدر "سنحصل كذلك على مليون يورو كحوافز".

وأتم المصدر تصريحاته "هذا بالإضافة لحصولنا على نسبة إعادة بيع عبد المنعم مستقبلا وهي لا تقل عن 10%".

وكان مصدر من الأهلي أوضح سابقا لـFilGoal.com أن النادي يتمسك في الحصول على 6 ملايين يورو لبيع لاعبه إلا أنه خفض المبلغ لخمسة ملايين بالإضافة لمليون يورو كحوافز إن كان دفع القيمة سيكون على أقساط، ذلك قبل أن يتم التفاوض حول القيمة الإجمالية للانتقال وطريقة الدفع في وقت لاحق.

اللاعب صاحب الـ25 عاما من ناشئي الأهلي وخرج معارا من قبل لسموحة ومودرن سبورت –مودرن فيوتشر سابقا- قبل أن يعود للقلعة الحمراء في يناير من عام 2022.

وخاض عبد المنعم مع الأهلي 115 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف.

وتوج عبد المنعم مع الأهلي بالدوري المصري 3 مرات و2 كأس مصر و3 كأس السوبر المصري و2 دوري أبطال إفريقيا.

فيما ظفر ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

الأهلي محمد عبد المنعم نيس
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