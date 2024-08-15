تقرير مغربي: الأهلي يسعى للتعاقد مع أشرف داري
الخميس، 15 أغسطس 2024 - 21:24
كتب : FilGoal
نرشح لكم
مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع نيس لانتقال محمد عبد المنعم.. وتفاصيل الصفقة خبر في الجول – الزمالك يستقر حتى الآن على خوض كأس مصر.. وهل يقود جوميز الفريق مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق لضم بن رمضان.. والخطوة الأخيرة الزمالك يعلن نقل مواجهة بلدية المحلة إلى استاد السلام مصدر من ناديه لـ في الجول: بن رمضان يقترب من الأهلي وليس الأخدود.. تفاصيل الصفقة والعائق الوحيد الأهلي يواصل تدريباته استعدادا للقاء مودرن سبورت إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات خبر في الجول - استاد السلام الأقرب لاستضافة مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة