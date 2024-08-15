تقرير مغربي: الأهلي يسعى للتعاقد مع أشرف داري

مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع نيس لانتقال محمد عبد المنعم.. وتفاصيل الصفقة

خبر في الجول – الزمالك يستقر حتى الآن على خوض كأس مصر.. وهل يقود جوميز الفريق

مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق لضم بن رمضان.. والخطوة الأخيرة

الزمالك يعلن نقل مواجهة بلدية المحلة إلى استاد السلام

مصدر من ناديه لـ في الجول: بن رمضان يقترب من الأهلي وليس الأخدود.. تفاصيل الصفقة والعائق الوحيد

الأهلي يواصل تدريباته استعدادا للقاء مودرن سبورت

إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات

خبر في الجول - استاد السلام الأقرب لاستضافة مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة