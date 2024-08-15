خبر في الجول – الزمالك يستقر حتى الآن على خوض كأس مصر.. وهل يقود جوميز الفريق

الخميس، 15 أغسطس 2024 - 21:08

كتب : إبراهيم رمضان

فريق الزمالك

يسود رأي حتى الآن داخل الزمالك في خوض منافسات كأس مصر لموسم 2023-2024.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاستقرار حتى الآن هو خوض منافسات كأس مصر في ظل أن النادي سابقا لم يعرب عن رغبته في الانسحاب بل اعتراض على المواعيد المقترحة لإقامة المباريات.

وحال اتخاذ القرار النهائي فإن الزمالك سيخوض كأس مصر بمزيج من لاعبي الفريق الأول الذين لم يشاركوا باستمرار في المباريات بالإضافة للاعبين الشباب.

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هذا عن المشاركة في كأس مصر، فهل سيقود جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك الفريق خلال البطولة؟

حسبما علم FilGoal.com فإن المدرب البرتغالي لم يستقر حتى الآن على السفر للحصول على إجازة من عدمه.

وحال سفر المدرب البرتغالي فإن مساعديه أحمد مجدي وأندريه بيكيه سيقودان الفريق فنيا في كأس مصر.

وسبق وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك لـFilGoal.com: "الزمالك استفسر من اتحاد الكرة عن المواعيد الكاملة لباقي مباريات كأس مصر".

واختتم "وبناء عليه سيعقد مجلس الإدارة اجتماعا ويناقش الأمر مع المدير الفني ومن ثم سيعلن قراره بشأن البطولة".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في دور الـ16.

وحال فوزه سيواجه المنتصر من لقاء الإسماعيلي وسموحة في ربع النهائي يوم 24 أغسطس الجاري.

على أن يقام نصف النهائي بعد ذلك بثلاثة أيام.

ويقام نهائي كأس مصر في الـ30 من الشهر الجاري.

الزمالك كأس مصر
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