تريزيجيه يودع مع طرابزن سبور الدوري الأوروبي بالهزيمة من رابيد فيينا

الخميس، 15 أغسطس 2024 - 20:56

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور

ودع طرابزون سبور الدوري الأوروبي من منافسات الدور التمهيدي الثالث بالخسارة مجددا أمام منافسه رابيد فيينا النمساوي.

وهُزم طرابزون سبور من رابيد فيينا بهدفين دون رد في إياب الدور التمهيدي في ملعب أليانز في النمسا.

جاء ذلك بعدما كان فاز رابيد فيينا ذهابا الأسبوع الماضي في تركيا بهدف دون رد.

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سجل الهدف الأول ماتياس سيدل في الدقيقة 77.

وأضاف كريستوف لانج الهدف الثاني لأصحاب الأرض عقب 10 دقائق.

وبينهما طُرد جونزالو ميليرو لاعب طرابزون بشكل مباشر في الدقيقة 85.

وشارك محمود حسن "تريزيجيه" في المباراة منذ بدايتها وحتى النهاية مع فريقه طرابزون

وبذلك انتقل طرابزون سبور للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي.

تريزيجيه طرابزون سبور رابيد فيينا الدوري الأوروبي
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