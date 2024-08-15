تقرير: روما يرصد 4 ملايين يورو لضم سعود عبد الحميد

يواصل نادي روما الإيطالي محاولاته لضم سعود عبد الحميد لاعب الهلال السعودي.

وينتهي عقد اللاعب مع الهلال في صيف 2025، مما يعني إمكانية التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل، على أن ينتقل إليه مجانا الصيف القادم.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن نادي روما مستعد لدفع 4 ملايين يورو من أجل التعاقد مع سعود عبد الحميد.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن دي روسي مدرب روما مقتنع بإمكانيات اللاعب السعودي الذي يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع.

وحصل روما على الضوء الأخضر من سعود عبد الحميد للتفاوض مع الهلال وشراء المدة المتبقية من عقده.

في المقابل يتمسك الهلال ببقاء سعود عبد الحميد بل ويسعى لتجديد تعاقده.

يذكر أن نادي ستاد ريمس الفرنسي طلب قبل أيام ضم عبد الحميد بعرض قيمته 2 مليون يورو، لكن الهلال رفضه على الفور.

سعود عبد الحميد ساهم في فوز الهلال بالثلاثية المحلية خلال الموسم المنصرم (الدوري السعودي - كاس الملك - السوبر السعودي).