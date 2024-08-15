كرة طائرة - الزمالك يتعاقد مع البولندي ماتيوس يوزويك

الخميس، 15 أغسطس 2024 - 20:02

كتب : إبراهيم رمضان

كرة طائرة - ماتيوس يوزويك

أتم نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع البولندي ماتيوس يوزويك لتدعيم فريق الكرة الطائرة.

وتعاقد الزمالك مع المحترف البولندي، بناءً على طلب البرازيلي كارلوس شوانكي، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الطائرة بالقلعة البيضاء.

ووقع ماتيوس يوزويك على عقود انضمامه لنادي الزمالك، عقب الجلسة التي جمعته مع شام نصر نائب رئيس النادي، ورامي نصوحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق كرة الطائرة بالقلعة البيضاء.

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وسبق وأن حقق صاحب الـ28 عاما لقب الدوري البولندي، ووصيف كأس بولندا، ووصيف كأس السوبر البولندي، ووصيف دوري أبطال أوروبا.

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق ضم الروسي ديمتري ياكوفليف لتدعيم صفوف فريق الطائرة.

وسبق أن لعب ديمتري لفريق دينامو أولمب الروسي بين 2015 وحتى 2017ـ ثم انتقل لدينامو موسكو الورسي.

وخاض تجربة احترافيو في بلغاريا وعاد لروسيا وخاض آخر 5 مواسم مع 5 فرق مختلفة هي دينامو إل أو ونوفي أورنجوي وكراسنويارسك وكيميروفو.

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