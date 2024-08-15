مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق لضم بن رمضان.. والخطوة الأخيرة

كشف مصدر من النادي الأهلي عن توصل الأحمر لاتفاق مع فرينتسفاروتشي لضم لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "توصلنا لاتفاق مع فرينتسفاروتشي المجري لضم محمد علي بن رمضان".

وأضاف "تتم مراجعة العقود لإنهاء تفاصيل الصفقة".

وكان مصدر من نادي فرينتسفاروتشي المجري قد كشف عن اقتراب بن رمضان من الانتقال إلى الأهلي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الأهلي هو الأقرب للتعاقد مع محمد علي بن رمضان وليس الأخدود السعودي".

وأضاف "اللاعب أبلغنا أن رغبته هي الانتقال للأهلي، والصفقة ستتم مقابل 2 ملايين و700 ألف دولار على أقساط".

وأوضح "الأخدود أبلغنا أنه سيرفع عرضه لـ 3 ملايين دولار ولكن أولوية بن رمضان هي الأهلي وهو ما يحسم الأمور لصالحه".

وأكمل "أي مشكلة في الصفقة تقود لانتقال بن رمضان إلى الأخدود السعودي لن تنتج إلا عن انسحاب الأهلي من الصفقة أو تغيير بن رمضان لرأيه الذي لا يزال متمسك به إلى اليوم".

وكان FilGoal.com قد علم أن النادي المجري أبلغ الأهلي بتأجيل المفاوضات بشكل مؤقت في صفقة بن رمضان، وذلك لانشغال الفريق بخوض مباراة ميتيلاند الدنماركي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا.

وودع فيرينتسفاروشي المجري المسابقة بعد مواجهة ميتيلاند الدنماركي في إياب الدور التمهيدي المؤهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

ولا يزال هناك مفاوضات جارية بين الأهلي وفيرينتسفاروشي بشأن المقابل المالي لصفقة محمد علي بن رمضان.

بن رمضان البالغ من العمر 24 عاما انضم لصفوف فيرينتسفاروشي في الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده مع الترجي التونسي.

وارتبط اسم محمد علي بن رمضان في أكثر من فترة انتقالات بالانضمام إلى الأهلي.

ويسعى الأهلي لضم لاعب وسط أجنبي في فترة الانتقالات الحالية لتعويض رحيل المالي أليو ديانج إلى الخلود السعودي.

وحسم الأهلي حتى الآن صفقتين هما المدافع القطري من أصول مصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأيضا الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.