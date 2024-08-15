الأهلي يواصل تدريباته استعدادا للقاء مودرن سبورت

الخميس، 15 أغسطس 2024 - 19:10

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

واصل الأهلي مرانه اليوم الاعتيادي استعدادا للقاء مودرن سبورت يوم السبت المقبل في الجولة 34 من الدوري المصري.

وحرص سامي قمصان مدرب الفريق على تخصيص فقرات فنية متنوعة.

بينما أدى حراس المرمى مرانًا قويًّا، في إطار الاستعداد ‏للمباراة.

وقام قمصان بمنح عدد من اللاعبين راحة من المران وفقًا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني، مع استمرار تواجد عناصر ‏فريق الشباب وقطاع الناشئين في المران.

وكان الأهلي قد تعادل إيجابيا بهدف لمثله مع إنبي مساء أمس الأربعاء في الجولة 33 من الدوري المصري.

ووصل رصيد الأهلي في الصدارة لـ85 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الوصيف.

الأهلي مودرن سبورت الدوري المصري
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