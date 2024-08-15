ماركا: كانتي يدخل حسابات أتليتكو مدريد

دخل الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط اتحاد جدة ضمن حسابات أتليتكو مدريد هذا الصيف.

ويلعب كانتي في صفوف اتحاد جدة منذ الصيف الماضي قادما من تشيلسي.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أتليتكو مدريد دخل في محادثات مع ممثلي كانتي لبحثص إمكانية انضمامه للفريق.

وأوضحت التقارير أن دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد يرغب في تعزيز وسط ملعبه باللاعب الفرنسي المخضرم.

ولن تكون مهمة أتليتكو مدريد سهلة في الحصول على خدمات كانتي في ظل تمسك اتحاد جدة بخدماته.

وسبق وأن رفض النادي السعودي التخلي عن كانتي بعدما طلب وست هام ضمه.

كما دخل كانتي اهتمامات برشلونة بعد ظهوره المميز في يورو 2024 ولكن النادي الكتالوني لم يتخذ خطوات رسمية لضمه.

وظهر كانتي بمستوى جيد مؤخرا خلال منافسات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وحصل لاعب الوسط على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده مرتين.

كانتي المتوج بلقب كاس العالم 2018 مع منتخب فرنسا ودع النسخة الأخيرة من اليورو على يد إسبانيا في نصف النهائي.

ولعب كانتي مع اتحاد جدة في الموسم المنصرم 44 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 6 آخرين في جميع المسابقات.