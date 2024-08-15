رسالة أولى من والد لامين جمال بعد طعنه
الخميس، 15 أغسطس 2024 - 18:32
كتب : FilGoal
طمأن منير نصراوي والد لامين جمال محبيه على حالته الصحية عقب حادثة طعنه التي تعرض لها مساء أمس الأربعاء.
لامين جمال
النادي : برشلونة
وكتب منير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم الخميس قائلا: "شكرا للجميع، أنا بحالة أفضل، أرسل عناقي لكم جميعا".
وكان والد لامين جمال تعرض لـ3 طعنات اثنتين في البطن وواحدة في الصدر.
ويتواجد والد لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا الشاب في العناية المركزة بإحدى مستشفيات مدينة برشلونة.
وأشارت قوة الشرطة لوكالة رويترز إلى أنه تم اعتقال 3 أشخاص بتهمة الشروع في القتل.
وأضافت التقارير إلى إلقاء القبض على شخص رابع اليوم الخميس ولم يتضح بعد تورطه في عملية الطعن.
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