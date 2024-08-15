رسالة أولى من والد لامين جمال بعد طعنه

الخميس، 15 أغسطس 2024 - 18:32

كتب : FilGoal

لامين جمال ووالده

طمأن منير نصراوي والد لامين جمال محبيه على حالته الصحية عقب حادثة طعنه التي تعرض لها مساء أمس الأربعاء.

لامين جمال

النادي : برشلونة

وكتب منير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم الخميس قائلا: "شكرا للجميع، أنا بحالة أفضل، أرسل عناقي لكم جميعا".

وكان والد لامين جمال تعرض لـ3 طعنات اثنتين في البطن وواحدة في الصدر.

أخبار متعلقة:
لوس أنجلوس جالاكسي يضم ماركو رويس تقارير تكشف الحالة الصحية لوالد لامين جمال بعد طعنه كان يتنزه مع كلبه.. طعن والد لامين جمال ونقله إلى المستشفى

ويتواجد والد لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا الشاب في العناية المركزة بإحدى مستشفيات مدينة برشلونة.

وأشارت قوة الشرطة لوكالة رويترز إلى أنه تم اعتقال 3 أشخاص بتهمة الشروع في القتل.

وأضافت التقارير إلى إلقاء القبض على شخص رابع اليوم الخميس ولم يتضح بعد تورطه في عملية الطعن.

لامين جمال برشلونة
نرشح لكم
تقارير تكشف الحالة الصحية لوالد لامين جمال بعد طعنه مواعيد مباريات اليوم 15 أغسطس.. تريزيجيه في أوروبا وافتتاح الدوري الإسباني دالي بليند يعلن اعتزاله اللعب دوليا بقميص هولندا ريال مدريد يوضح تفاصيل إصابة كامافينجا.. وماركا تكشف مدة غيابه ماركا: مبابي سيقود هجوم ريال مدريد في السوبر الأوروبي بي إن سبورتس تستمر في بث الدوري الإسباني حتى 2028 مواعيد مباريات اليوم 14 أغسطس.. الأهلي والزمالك في الدوري وظهور مبابي الأول مع ريال مدريد ماركا: صرخته أسكتت التدريبات.. كامافينجا يغيب عن السوبر الأوروبي
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق لضم بن رمضان.. والخطوة الأخيرة 10 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن نقل مواجهة بلدية المحلة إلى استاد السلام 14 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من ناديه لـ في الجول: بن رمضان يقترب من الأهلي وليس الأخدود.. تفاصيل الصفقة والعائق الوحيد 36 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يواصل تدريباته استعدادا للقاء مودرن سبورت 40 دقيقة | الدوري المصري
بعد تحويلها للتحقيق.. يارا الشرقاوي: شبه قررت الاعتزال.. ما حدث أحزنني ساعة | رياضات أخرى
ماركا: كانتي يدخل حسابات أتليتكو مدريد ساعة | سعودي في الجول
رسالة أولى من والد لامين جمال بعد طعنه ساعة | الدوري الإسباني
لوس أنجلوس جالاكسي يضم ماركو رويس ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 2 انتهت أولمبياد باريس 2024 – البعثة المصرية.. الجنـــدي ذهبية.. وفضية سارة سمير 3 الاعتذار عن عدم استكمال الكأس وقمصان يكمل الدوري.. الأهلي يعلن قرارات اجتماع الخطيب وكولر 4 بعد قرار الأهلي.. مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول لائحة عقوبات عدم المشاركة في كأس مصر