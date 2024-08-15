لوس أنجلوس جالاكسي يضم ماركو رويس

أعلن لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي اليوم الخميس رسميا ضمه للاعب الألماني ماركو رويس.

وأوضح النادي الأمريكي أنه ضم رويس لعامين ونصف في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع فريقه السابق بروسيا دورتموند.

وقال المدير العام للوس أنجلوس ويل كونتز لموقع ناديه الرسمي: "رويس لاعب من طراز عالمي وتألق في أعلى المستويات وخاض نهائيين لدوري أبطا أوروبا مع دورتموند كما شارك في كأس العالم مع ألمانيا".

وواصل "لقد حصل ماركو على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني مرتين وإن انضمامه لنا بعدما قضى كل مسيرته في ألمانيا يعد شهادة على المشروع الذي نواصل بنائه في النادي، نتطلع إلى مساهماته معنا مع دخولنا للمرحلة النهائية الحاسمة من الدوري الأمريكي".

ويتصدر لوس أنجلوس ترتيب المجموعة الغربية في الدوري الأمريكي لكرة القدم بـ49 نقطة وتأهل إلى النهائيات.

ولعب رويس مع بروسيا دورتموند لمدة 12 عاما، منذ عودة ناشئ الفريق إلى ناديه مرة أخرى عام 2012، قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ.

وقضى رويس صاحب الـ34 عاما، 21 عاما مع الفريق الأصفر والأسود في مراحل الناشئين والفريق الأول.