ليفركوزن يغلق باب الدوري الإنجليزي أمام نجمه المغربي

يرفض باير ليفركوزن التفريط في خدمات نجمه المغربي أمين عدلي خلال هذا الصيف.

أمين عدلي النادي : باير ليفركوزن باير ليفركوزن

ويمتد تعاقد بطل الدوري الالماني مع أمين عدلي حتى صيف 2026.

وبحسب صحيفة "كيكر" الالمانية، فإن تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن طالب إدارة ناديه بضرورة تمديد عقد عدلي في أقرب وقت.

وأوضحت التقارير ذاتها أن الفريق الألماني يرغب في سد الطريق أمام أندية من الدوري الإنجليزي أبدت إهتمامها مؤخرا بأمين عدلي.

وانضم الدولي المغربي (24 عاما) لباير ليفركوزن في صيف 2021، قادما من نادي تولوز الفرنسي.

ولعب عدلي في الموسم الماضي 42 مباراة، في مختلف المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.