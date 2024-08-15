هاري كين يكشف عن هدفه في الموسم المقبل مع بايرن

الخميس، 15 أغسطس 2024 - 17:58

كتب : FilGoal

هاري كين

كشف هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ عن هدفه في الموسم المقبل رفقة الفريق البافاري بعد موسم أول قضاه لم يحصد فيه أي لقب رفقته.

هاري كين

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وتحدث اللاعب صاحب الـ31 عاما لصحيفة "بيلد" الألمانية قائلا: "أريد مواصلة تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق".

واستدرك "لكن هدفي الأهم هو الفوز بالبطولات وإعادة بايرن للفوز بالألقاب، هذا ما أريده وما يريده النادي".

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وشدد اللاعب الإنجليزي "الأمر لن يكون سهلا، لكن لدينا مدرب عظيم ولدينا طاقة كبيرة وحدة كبيرة في المران وستشاهدون ذلك في المران".

وتابع "أنا متحمس للموسم الجديد ورؤية كيف ستسير الأمور مع المدرب الجديد والطريقة التي نلعب بها، سنحظى بالعديد من الفرص وهذه الطريقة المثالية لي للعب، أتمنى الحصول على الكثير منهم وتحويلهم لأهداف".

وانضم هاري كين إلى بايرن الصيف الماضي قادما من توتنام.

وسجل كين 44 هدفا وصنع 12 في 45 مباراة خاضها مع بايرن في كل البطولات.

يذكر أن بايرن تعاقد مع فينسنت كومباني لتدريب الفريق خلفا لتوماس توخيل.

بايرن ميونيخ هاري كين
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