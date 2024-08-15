تقارير تكشف الحالة الصحية لوالد لامين جمال بعد طعنه

كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية الحالة الصحية لـ منير نصراوي والد لامين جمال بعد تعرضه للطعن أمس الأربعاء.

لامين جمال النادي : برشلونة برشلونة

وأوضح الهيئة أن حالته "خطيرة ولكنها مستقرة" بعدما تعرض لـ 3 طعنات، مرتين في البطن ومرة في الصدر.

ويتواجد والد لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا الشاب في العناية المركزة بإحدى مستشفيات مدينة برشلونة.

وأشارت قوة الشرطة لوكالة رويترز إلى أنه تم اعتقال 3 أشخاص بتهمة الشروع في القتل.

وأضافت التقارير إلى إلقاء القبض على شخص رابع اليوم الخميس ولم يتضح بعد تورطه في عملية الطعن.

وسبق أن أكدت مصادر مطلعة على الحادث لصحيفة "La Vanguardia" أن الشرطة تعمل على الحادث، وأنه لا يزال من المبكر تحديد كيفية حدوثه، لكن الهجوم قد يكون نابعًا من شجار سابق.

وأوضح نفس المحاورين أن الرجل كان يتنزه مع كلبه في حي روكافوندا عندما تم توبيخه وإلقاء الماء عليه من الشرفة.

وأدى الحادث إلى شجار انتهى في تلك اللحظة، وفي وقت لاحق، في الليل تقريبا، قام بعض الأشخاص بطعن والد لامين جمال، دون أن يكون له خيار الدفاع عن نفسه.

وكشف الجيران للصحيفة ذاتها أنهم تمكنوا من إحصاء ما يصل إلى ثماني مركبات للشرطة، من الشرطة الذين تمكنوا من العثور على شهود وصفوا بدقة الجناة المزعومين، حتى يتم القبض عليهم.

يذكر أن لامين جمال صاحب الـ17 عاما قاد منتخب إسبانيا للتتويج بلقب يورو 2024 بعد الفوز على إنجلترا في النهائي.