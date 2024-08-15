تقرير: ثنائي اتحاد جدة إلى الدوري البلجيكي

أصبح الثنائي فيصل الغامدي ومروان الصحفي ثنائي اتحاد جدة على وشك الانتقال إلى فريق بيرشوت البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب تقارير بلجيكية.

يذكر أن الأمير عبد الله بن مساعد مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي هو مالك نادي بيرشوت البلجيكي

وذكرت صحيفة GVA البلجيكية أن فيصل الغامدي ومروان الصحفي ثنائي اتحاد جدة سيصلان إلى بلجيكا يوم الجمعة للانضمام لنادي بيرشوت.

وأوضح التقرير أن الغامدي والصحفي يمكنهما حضور مباراة الفريق على أرضه ضد جينك يوم السبت.

ويأتي وصول الغامدي والصحفي في إطار مشروع سعودي للسماح للاعبين الشباب باكتساب الخبرة في أوروبا استعدادا لبطولة كأس العالم 2034، التي ستقام في السعودية.

الغامدي لاعب الوسط الذي يبلغ من العمر 23 عامًا، لعب 8 مباريات دولية.

فيما ظهر مروان الصحفي الذي يبلغ من العمر 20 عامًا في مباراة دولية وحيدة يونيو الماضي.

ويحتل بيرشوت المركز قبل الأخير في جدول الدوري البلجيكي بعد مرور 3 جولات من الموسم الجديد.

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