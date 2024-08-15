لويس إنريكي: أتمنى التوفيق لمبابي.. وخسارة ريال مدريد أمامنا

الخميس، 15 أغسطس 2024 - 15:31

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد - أتالانتا - السوبر الأوروبي 2024

تمنى الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان التوفيق للاعبه السابق كيليان مبابي في صفوف ريال مدريد، عدا أمام فريقه.

وأنهى مبابي مسلسل انتقاله إلى ريال مدريد الذي امتد لسنوات، حين انضم للفريق الملكي رسميا هذا الصيف.

وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحفي: "لم أتخيل أن يسألني أحد سؤالا عن كيليان مبابي مرة أخرى، لكن ليس لدي ما أخفيه، لقد أحببته دائمًا وهو لاعب فريد واستثنائي".

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وأضاف "لقد أحببت العمل معه ومع شقيقه إيثان، أرسل تحية كبيرة وأتمنى لهما الأفضل".

وتابع المدرب الإسباني "أتمنى التوفيق لكيليان وأن يخسر مع ريال مدريد أمامنا".

وواصل "أريد أن يستمر لاعبونا في التحسن. نريد أن ننافس على كل الألقاب. كمدرب، أبحث عن التحسن الفردي والجماعي".

وأتم "لا أعتقد أن الموسم الماضي كان سهلا. أنا سعيد جداً وراضٍ عن الفريق الذي أملكه".

وسجل مبابي هدفا في مباراته الأولى بقميص الملكي أمام أتالانتا في بطولة السوبر الأوروبي.

وتوج ريال مدريد بلقب السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه بالفوز على أتالانتا بهدفين دون رد مساء الأربعاء في الملعب الوطني في بولندا.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان ريال مدريد
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