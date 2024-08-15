إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات

أمرت النيابة العامة بإحالة أحمد فتوح لاعب الزمالك إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات.

وجاء بيان النيابة العامة على النحو التالي:

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم/ أحمد محمد أبو الفتوح - لاعب كرة القدم - إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه/ السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

حيث ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر، فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته.

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها. هذا وقد استجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقًا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جزم - وفق الثابت بتقرير فحص العينة - بتعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث.

قبل يومين، قررت النيابة العامة تجديد حبس أحمد فتوح لاعب الزمالك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتم نقل أحمد فتوح للحبس بقسم العلمين.

وجاء ذلك إثر حادث وقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته.

وأسفر الحادث عن وفاة أمين الشرطة.

وكان فتوح في طريقه عائدا إلى القاهرة، رفقة زميله حارس مرمى الزمالك محمد صبحي.

وأحيل فتوح إلى النيابة بينما غادر صبحي، نظرا لأن السيارة هي سيارة الظهير الأيسر للفريق الأبيض، ولأنه لم يكُن على مقعد القيادة.

وخضع أحمد فتوح لتحليل كشف المخدرات للأخذ بنتيجته في التحقيقات معه.