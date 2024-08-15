تغيير ملعب مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في كأس مصر

الخميس، 15 أغسطس 2024 - 13:52

كتب : FilGoal

هدف سامسون أكينيولا - الزمالك ضد طلائع الجيش

أعلن اتحاد الكرة تغيير ملعب مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في دور الـ 16 من كأس مصر.

وسيلتقي الفريقان يوم 21 أغسطس الجاري لحسم هوية آخر المتأهلين ربع نهائي المسابقة.

وستقام المباراة على استاد السلام بدلا من القاهرة يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 أغسطس في التاسعة مساءً.

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وحسمت فرق المصري وبيراميدز والجونة تأهلها حتى الآن بشكل رسمي لدور الـ 8.

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وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من لقاء سموحة والإسماعيلي في دور الـ 8 يوم السبت 24 أغسطس.

ومن المقرر أن يقام النهائي يوم الجمعة 30 أغسطس في برج العرب.

وحصد الأهلي لقب النسخة الماضية على حساب الزمالك والذي أقيم في السعودية بشهر مارس الماضي.

الزمالك طلائع الجيش كأس مصر
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