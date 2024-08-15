كرة طائرة - بتروجت يضم أحمد فتحي من الزمالك

الخميس، 15 أغسطس 2024 - 13:01

كتب : FilGoal

أحمد فتحي - كرة طائرة بتروجت

أعلن نادي بتروجت ضم أحمد محمد فتحي قادما من الزمالك لتدعيم صفوف فريق الكرة الطائرة.

وحصد فتحي مع الزمالك ثنائية الدوري المصري وكأس مصر في آخر موسمين.

ورحل اللاعب بنهاية الموسم المنقضي رغم أن عقده ممتد حتى 2026.

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ويسعى بتروجت لتدعيم صفوفه للمنافسة على لقب الدوري.

وحصد فتحي خلال مسيرته 4 ألقاب للدوري المصري و4 لكأس مصر وبطولة إفريقيا.

ومع منتخب مصر حقق بطولة إفريقيا 2021.

واحتل بتروجت الموسم الماضي المركز الخامس في دوري الكرة الطائرة والثالث في مسابقة الكأس.

ولم يحقق بتروجت لقب الدوري من قبل واكتفى بتحقيق المركز الثاني في موسم 2008-09.

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