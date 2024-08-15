سبورت: مدافع برشلونة يوافق على الانتقال لأتليتكو مدريد

أفادت جريدة سبورت الكتالونية أن كليمون لونجليه مدافع برشلونة وافق على الانتقال إلى أتليتكو مدريد هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن اللاعب الفرنسي ينتظر توصل الناديين لاتفاق حول الصفقة.

ومن المقرر إجراء محادثات جديدة هذا الأسبوع بين نادي برشلونة وأتليتكو مدريد لمحاولة التوصل إلى اتفاق.

ولعب لونجليه الموسمين الماضيين في صفوف توتنام وأستون على سبيل الإعارة.

ويتبقى في عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما مع برشلونة موسمين إضافيين.

ولم يشارك لونجليه مع أستون فيلا في الموسم المنضرم سوى في 25 مباراة.

اللاعب الفرنسي انضم لبرشلونة في عام 2018 قادما من إشبيلية، وقضى الموسم قبل الماضي معارا لتوتنام.