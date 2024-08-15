هاني رمزي: إمكانيات عبد المنعم تجعل الأهلي يطلب 6 و7 ملايين دولار

أوضح هاني رمزي رئيس لجنة الكشافين في النادي الأهلي أن إمكانيات محمد عبد المنعم تجعل الفريق يطلب بيعه بقيمة مالية عالية.

ولا تزال المفاوضات جارية بين الأهلي ونيس الفرنسي لضم محمد عبد المنعم في سوق الانتقالات الصيفية.

وقال هاني رمزي عبر أون تايم سبورتس: "اعتبر محمد عبد المنعم خليفتي في الملاعب، وغيّر الطريقة المعتادة لقلب الدفاع في الكرة المصرية".

وأتم "إمكانيات عبد المنعم تجعل الأهلي يطلب 6 و7 ملايين دولار لبيعه".

🚨هاني رمزي: عبد المنعم هو خليفتي في الملاعب .. ويتحدث عن عرض نيس الفرنسي: امكانياته تخلي الأهلي يطلب 7 مليون دولار🔥#ملعب_ON pic.twitter.com/55ZLofHSGO — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 15, 2024

وسبق أن كشف مصدر مسؤول من النادي الأهلي عن مستجدات المفاوضات مع نادي نيس بشأن صفقة انتقال محمد عبد المنعم مدافع الأحمر للفريق الفرنسي.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الأهلي متمسك بالحصول على قيمة صفقة انتقال محمد عبد المنعم لـ نادي نيس الفرسي كاش وبشكل فوري".

وأضاف "ننتظر تحويل المبلغ بالكامل من قبل النادي الفرنسي لحسابات الأهلي لإتمام الصفقة بشكل رسمي".

وكان موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي كشف قبل قليل لتوصل نيس لاتفاق مع الأهلي بشأن الحصول على خدمات عبد المنعم مقابل 4 ملايين يورو بالإضافة إلى مليون يورو إضافات في الصفقة، ولكن الخلاف بين الناديين على طريقة الدفع.

حيث يرغب النادي الفرنسي في تقسيط المبلغ على عدة أقساط بينما يريد الأهلي الحصول على المبلغ كامل بشكل فوري.

وكشف FilGoal.com أن أحدث عرض من نيس الفرنسي لضم محمد عبد المنعم كان مقابل 4 ملايين يورو بنظام التقسيط على 3 سنوات.

وأن الأهلي رفض العرض وطلب في رفع المبلغ أكثر من ذلك خاصة أن النادي الفرنسي يريد الدفع بالتقسيط.

لكن الأهلي قد يوافق على بيع عبد المنعم مقابل 4 ملايين يورو في حالة دفع المبلغ بشكل فوري من نادي نيس.

كما يتمسك الأهلي بوضع بند يتيح له الحصول على 30% من قيمة بيع عبد المنعم في المستقبل.

وينتهي عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2024-2025.

محمد عبد المنعم البالغ من العمر 25 سنة تم تصعيده للفريق الأول في الأهلي موسم 2017-2018 لكنه لم يشارك وخرج للإعارة مع سموحة ثم مودرن سبورت، قبل أن يعود للأهلي مطلع عام 2022.

وفي الموسم الحالي لعب عبد المنعم مع الأهلي 44 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين.