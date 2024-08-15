خالد بيبو: إذا كان هناك تسيب في غرفة ملابس الأهلي فماذا يحدث لباقي الفرق

رد خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي على ما يثار بوجود مشاكل داخل غرفة ملابس الفريق.

وأشارت بعض التقارير مؤخرا لاحتمالية رحيل بيبو عن منصبه بنهاية الموسم الجاري.

وقال خالد بيبو عبر أون تايم سبورتس 2: "ماذا يعني أنني غير مسيطر على غرفة الملابس؟ هل اللاعبين يضربون بعضهم؟ لا يوجد لاعب ارتكب خطأ لم يتم عقابه".

وأضاف "دوري إداري بحت وهدفي حماية لاعبي الأهلي، وليس عليّ أن أقول ماذا أفعل في كل مرة، ولم يحدث أي مشكلة بيني وبين كولر".

وواصل "موقف غضب صدر من لاعب لا يعني أن هناك تسيب، كيف يحدث ذلك ونحن حققنا سلسلة انتصارات كبيرة، وحققنا بطولات عديدة هذا الموسم، خسرنا 5 مباريات فقط من أصل 60 هذا الموسم".

وأكمل "كل الأرقام هذا الموسم التي تحققت بفضل منظومة متكاملة من الجميع. ومقتنع بطريقي عملي والمكاسب التي تحققت جاءت بسبب تعب الجميع في منظومة الأهلي".

وواصل "إذا كان هناك تسيب في غرفة ملابس الأهلي، فماذا يحدث في غرف ملابس باقي الفرق الأخرى؟".

وتابع "ما يحزنني أن الناس تصدق ما يقال عني من مجموعة من الأشخاص لأنني لا أرد عليهم أو لا أقدم لهم أخبارا".

وشدد "أي شيء يطلبه مني الأهلي سأفعله، وإذا طلبوا رحيلي سأفعل، "لحم كتافي من خير الأهلي".

وأتم "كهربا لا يريد الرحيل عن الأهلي، ومر الفترة الماضية بظروف شخصية".

وقال بيبو عبر قناة أون تايم سبورتس بعد مباراة إنبي: "مستقبلي؟ اعتدت على حديث الناس عني بالإيجاب أو السلب، الموسم كان مهما وحصدنا أغلب ألقاب البطولات التي شاركنا بها".

وأضاف "بالتأكيد سأرحل في يوم من الأيام، لكن هناك من يستعجل ومهتم برحيلي، الأمر لا يفرق معي و"متتعبوش نفسكم".

وواصل "أحاول تقديم كل ما لدي في أي منصب عملت فيه بالنادي، وأنا تحت أمرهم وليس لدي مشاكل من أي شيء، سنرحل سواء اليوم أو غدا، وفي الأهلي سأودي دوري في المكان الذي يحتاجونني فيه".

وتوقفت سلسلة انتصارات الأهلي المتتالية في الدوري المصري عند 21 مباراة، وبذلك تساوت مع أفضل سلسلة في تاريخ المسابقة والمسجلة باسمه أيضا في موسمي 2004-05 و2005-06.

ولأول مرة يتعادل الأهلي مع إنبي ذهابا وإيابا في الدوري المصري منذ موسم 2016-17.

ووصل رصيد الأهلي في الصدارة لـ 85 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الوصيف.

فيما واصل إنبي سلسلة اللافوز ورفع رصيده لـ 44 نقطة.

ويختتم الأهلي مشواره في الدوري بلقاء مودرن سبورت، فيما يحل إنبي ضيفا على فاركو.